Osterburken: Unflallflucht auf Parkplatz von Drogeriemarkt - Zeugen gesucht Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag, 16.12.2023, einen Toyota Auris in Osterburken.

Heilbronn (ots) - Das Auto stand in der Zeit zwischen 9.35 Uhr und 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Prof.-Schumacher-Straße. Hier wurde er vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Fahrzeuglenker auf der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unflalverursacher nachzukommen. Zeugen des Vofalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.