Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht auf Möbelhausparkplatz gesucht Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Samstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend.

Heilbronn (ots) - Zwischen 13 Uhr und 19.25 Uhr hatte ein 48-Jähriger seinen Seat auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Neckargartacher Straße abgestellt. In dieser Zeit muss eine unbekannte Person, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus ihrem Fahrzeug, die Fahrertüre des Seat beschädigt haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.



Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht



Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 15.20 Uhr saß eine 53-Jährige in ihrem geparkten Toyota auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Kraichgauplatz, als der oder die Unbekannte rückwärts aus einer Parklücke ausparkte und den Toyota touchierte. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich daraufhin unberechtigt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.



Eppingen: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht



Die Polizei Eppingen sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am Samstagnachmittag bei Eppingen mit ihrem Audi von der Straße abkam und anschließend flüchtete. Gegen 15.45 Uhr war der oder die Unbekannte mit ihrem A4 auf der Kreisstraße 2149 in Richtung Ochsenburg unterwegs, als er oder sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Leitpfosten umfuhr und mit einem Baum, sowie einem Stein kollidierte. Anschließend wurde der Audi nach links, zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, fuhr in den Graben und kam hier zum Stehen. Der Fahrer oder die Fahrerin ließ anschießend den Pkw ungesichert zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Audi wurde durch die Polizei abgeschleppt und sichergestellt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer oder der Fahrerin des Fahrzeugs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.



Bad Rappenau-Fürfeld: Erneut mehrere Garagen aufgebrochen - Zeugen gesucht



Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Wochenende vier Garagen in Fürfeld gewaltsam öffnete. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 10.30 Uhr schnitt der Täter oder die Täterin jeweils ein Loch neben das Schloss der Garagentore und konnte so drei der vier Garagen in der Straße "Im Seegarten" öffnen. Aus einer wurden im Anschluss vier Abrisshämmer, mehrere Kleidungsstücke und Schuhe im gesamt Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Aus den anderen Garagen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts gestohlen. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.



Eppingen-Elsenz: Einbrecher erbeuten Tresor mit Bargeld - Zeugen gesucht



Einen Tresor mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich erbeuteten Einbrecher am Freitagabend in Elsenz. Zwischen 16 Uhr und 23.45 Uhr verschafften sich der oder die Unbekannten durch das Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Im Inneren wurden anschließend die Wohnräume durchwühlt und der Tresor entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.



Heilbronn: Brand in Mehrfamilienhaus



Eine Person wurde am Sonntagabend bei einem Brand in Heilbronn leicht verletzt. Gegen 23.50 Uhr stellten Passanten Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße fest und alarmierten die Rettungskräfte, welche zunächst das Gebäude evakuierten. Zeitgleich konnte ein Brand im Kellergeschoss des Hauses festgestellt und durch ein Großaufgebot der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eigeliefert. Bisher wird der entstandene Sachschaden auf circa 150.000 Euro geschätzt. Die Stromleitungen im Keller wurden durch die Flammen stark beschädigt, weshalb die Strom- und Gaszufuhr durch den Energieversorger abgestellt werden musste. Wie es genau zu dem Feuer kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Einbruch in Gartenhütten gesucht



Bisher Unbekannte brachen am Wochenende in vier Gartenhütten in Sontheim ein. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 8.50 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden in der Hofwiesenstraße und entwendeten diverses Werkzeug, Stromaggregate und einen Laubbläser im Wert von mehreren tausend Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.



Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht



Unbekannte verschafften sich am frühen Freitagabend unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn. Kurz nach 18 Uhr schlugen zwei Personen ein Fenster des Gebäudes in der Mettelbachstraße ein und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie anschließend Schränke und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag Bargeld. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.



Heilbronn: Goldschmuck bei Einbruch gestohlen - Wer hat etwas gesehen?



Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Freitag in Heilbronn. Zwischen 6 Uhr und 15 Uhr gelangten der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise in die Wohnung einer 53-Jährigen in der Straße "Sontheimer Landwehr" und nahmen den Schmuck an sich. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib der Beute machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.



Güglingen-Frauenzimmern: Baumaschinen und Werkzeuge aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht



Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Rohbau in Frauenzimmern. Zwischen Freitagabend, 22.10 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Baustellentüre des Rohbaus in der Straße "Ob der großen Hohle" ins Innere des Gebäudes und stahlen die Maschinen und das Werkzeug. Auch ein Baucontainer neben dem Rohbau wurde aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und weitere Baumaschinen aus diesem mitgenommen. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Zum Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.



Wüstenrot: Zwei Schwerverletzte bei Unfall



Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Freitagabend bei Wüstenrot. Gegen 19.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Smart auf der Landesstraße 1090 von Weihenbronn kommend in Richtung Neulautern unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und zunächst einen Leitpfosten überfuhr. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Smart mehrfach und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine 56-Jährige Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie zur Behandlung dieser in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der Smart musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde einbeh