Werbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich am Freitagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Werbach.

Heilbronn (ots) - Zwischen 16.25 Uhr und 18.15 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Am Bildstock" und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde das Einfamilienhaus durchsucht und über die Terrasse wieder verlassen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim.