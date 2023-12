Obersulm: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich an den Weihnachtsfeiertagen Zutritt zu einer Firma in Obersulm.

Heilbronn (ots) - Zwischen 13.30 Uhr am Sonntag und 8.25 Uhr am Montag hebelten der oder die Täter eine Terrassentüre des Gebäudes in der Neuhausstraße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Tankgutscheine entwendet. Der verursachte Sachschaden am Objekt wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.



Heilbronn-Klingenberg: Gartenhäuser aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?



Sechs Gartenhäuser wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern in Heilbronn-Klingenberg. Gegen 8.45 Uhr am Dienstagmorgen wurden die Einbrüche der Polizei gemeldet. In der vorausgegangenen Nacht hatte eine bisher unbekannte Person die Türen der Häuser samt Geräteschuppen in der Straße "Am Bruch" aufgehebelt, Schränke durchsucht und Werkzeug entwendet. Der geschätzte Schaden liegt bei circa 5.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu wenden.