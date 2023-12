Hüffenhardt: Erneut ukrainische Fahrzeuge beschädigt Unbekannte beschädigten am Wochenende in Hüffenhardt zum widerholten Male Pkws mit ukrainischer Zulassung.

Heilbronn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ließen Unbekannte die Luft aus den Reifen der in der Staugasse und der Hauptstraße geparkten Fahrzeuge. Beide Pkws standen auf öffentlichen Parkplätzen gegenüber einer Pizzeria und bei der Grundschule Hüffenhardt. Bereits am 11. November wurden die beiden Fahrzeuge Ziel einer Sachbeschädigung, als alle Reifen zerstochen wurden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.