Bad Mergentheim: Felgen von Neuwägen gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte montierten über die Weihnachtstage die Felgen von zwei Neuwägen in Bad Mergentheim ab.

Heilbronn (ots) - Zwischen vergangenem Freitag, 15.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, machten sich die Täter an den Fahrzeugen auf dem Hof eines Autohauses in der Igersheimer Straße zu schaffen. Die Pkws wurden durch die Unbekannten aufgebockt und die Felgen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Durch das Aufbocken entstand des weiteren Sachschaden an den Autos in noch unbekannter Höhe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.