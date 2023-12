Heilbronn: Transporter-Fahrer nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte der Fahrer eines weißen Renault Transporters am Mittwochabend in Heilbronn und flüchtete anschließend.

Heilbronn (ots) - Eine 23-Jährige hatte ihren Audi Q3 in der Welschstraße auf Höhe der Hausnummer 26/2 abgestellt. Gegen 22.45 Uhr nahm ein Anwohner einen lauten Knall wahr, weshalb er sich auf seinen Balkon begab und einen weißen Transporter mit Firmenaufschrift auf der Straße stehen sah. Dessen Fahrer stieg zunächst aus, schaute sich den verursachten Schaden am Audi an, sprach mit dem Fahrer oder der Fahrerin einer schwarzen Mercedes C-Klasse, welche hinter ihm wartete und setzte dann seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen des Unfalls. Insbesondere die Person im schwarzen Mercedes wird gesucht. Falls Sie Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des weißen Transporters machen können, wenden Sie sich unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.