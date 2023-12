Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine männliche Person am Donnerstagmorgen in Heilbronn mit ihrem Fahrzeug Sachschaden verursachte und einfach davonfuhr.

Heilbronn (ots) - Gegen 9.45 Uhr parkte der bisher unbekannte Mann mit seinem Pkw aus einer Parklücke in der Landwehrstraße aus und touchierte hierbei mit der Anhängerkupplung den dahinter geparkten Fiat einer 27-Jährigen. Obwohl ein Zeuge noch versuchte den Unfallverursacher auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen, setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.



Bad Friedrichshall- Kochendorf: Pizzabote mit Schreckschusswaffe bedroht



Am Donnerstagabend bedrohte ein 41-Jähriger in Bad Friedrichshall- Kochendorf einen

Pizzaboten mit einer Schreckschusswaffe. Gegen 23.15 Uhr lieferte der 42-Jährige zuvor bestelltes Essen in der Haydnstraße aus. Vermutlich aufgrund eines Missverständnisses bei der Bestellung kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf bedrohte der 41-Jährigen den Lieferanten bei dessen Eintreffen mit einer Pistole, weshalb der Pizzabote die Örtlichkeit umgehend wieder verließ und die Polizei informierte. Die Geschehnisse konnten von einem Zeugen beobachtet werden, welcher ebenfalls eine Waffe wahrnehmen konnte. Daher wurde das Gebäude im Anschluss durch die Polizei umstellt und der 41-Jährige konnte im weiteren Verlauf in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei Schreckschusswaffen, zwei Luftgewehre und ein Butterflymesser sichergestellt. Der stark alkoholisierte Festgenommene wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen.



Bad Friedrichshall-Kochendorf: Rasenfläche von Sportplatz mit Pkw beschädigt - Zeugen gesucht



Eine bisher unbekannte Person verursachte mit ihrem Pkw in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro in Bad Friedreichshall-Kochendorf.

In besagter Nacht befuhr die Person den Rasenplatz des Sportplatzes in der Ohrnberger Straße und zog mehrere Kreise. Hierdurch wurde die Rasenfläche stark beschädigt. Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder der Fahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.