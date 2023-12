Osterburken-Schlierstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht In der vergangenen Woche kollidierte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug mit der Mauer einer Brücke in Osterburken-Schlierstadt und flüchtete anschließend.

Heilbronn (ots) - Zwischen dem 21. Dezember und dem 28. Dezember war die Person in der Heckenstraße unterwegs und kam wahrscheinlich mit ihrem Pkw von der Straße ab. Durch den Zusammenstoß entstand an der Mauer ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.