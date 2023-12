Brand in Asylbewerberunterkunft Kurz nach 04.00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Hohenlohekreis einen Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Bretzfeld, Ortsteil Dimbach.

Bretzfeld (ots) - Im Zimmer eines 62-jährigen Bewohners im 1. OG kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand, welchen die Feuerwehr jedoch rasch unter Kontrolle hatte. Durch den Brand wurden ein Bett und verschiedene Einrichtungsgegenstände beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung kam es zudem zu weiteren Brandschäden im Flur und an der Tür eines Nachbarzimmers. Zum Zeitpunkt des Brandes waren im 1. OG zwei Bewohner und im EG zwei weitere Bewohner anwesend. Alle vier Bewohner wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Sachstand entstand ein Inventarschaden von ca. 5.000 EUR. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 EUR beziffert.

Polizei und Feuerwehr waren mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Auch ein RTW wurde vorsorglich hinzugezogen. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Beschlagnahme des 1. OG bis zu einer Begehung durch einen Brandsachverständigen. Die zwei Bewohner aus dem 1. OG mussten deshalb vorübergehend in einem nahe gelegenen Hotel untergebracht werden.