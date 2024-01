Am 01.01.2023 kam es gegen 02:45 Uhr in Bexbach in der Finkenstraße zum Brand dreier Mülltonnen, welche vollständig ausbrannten.

Bexbach (ots) - Die Mülltonnen standen unmittelbar neben einem bewohnten Einfamilienanwesen in der Einfahrt. Durch den Brand bestand die Gefahr, dass das Feuer auch auf das Anwesen übergreift. Lediglich durch unmittelbare Löschmaßnahmen der Hausbewohner und der Freiwilligen Feuerwehr konnte dies verhindert werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Brandgeschehens angeben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell