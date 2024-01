In der Silvesternacht kam es am 01.01.2024, vermutlich in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr zu einem Brand mehrerer Müllgefäße (120 - 240 Liter-Tonnen), welche vor einem Wohnhaus in der Beethovenstraße in Ommersheim abgestellt waren.

Mandelbachtal-Ommersheim (ots) - Die genannten Müllgefäße sowie eine Thuja-Hecke gerieten hierbei teils in Vollbrand und wurden gänzlich zerstört. Auch am Wohnhaus, bzw. der angebauten Garage entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Homburg unter 06841/1060.



