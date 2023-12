Am Dienstag, den 26.12.2023, im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 07:15 Uhr, kam es in der Bliesstraße in Einöd zu einem Diebstahl aus einem PKW. Hierbei wurde das Fenster der Beifahrertür eines roten Peugeot mit Homburger Kreiskennung eingeschlagen und anschließend eine Handtasche mitsamt üblichem Inhalt aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Homburg (ots) - Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



Weiterhin rät die Polizei dringend davon ab Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zu belassen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell