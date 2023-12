Am 04.12.2023 kam es im Tatzeitraum zwischen 02:55 Uhr und 09:30 Uhr in der Ringstraße in Homburg auf dem Parkplatz des UKS - Blutspendedienstes zu einem PKW-Aufbruch.

Homburg (ots) - Hierbei wurde an einem weißen Nissan Juke mit ZW-Kennzeichen die hintere rechte Seitenscheibe mittels eines Steines eingeworfen. Anschließend entwendete der bislang unbekannte Täter aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse samt Inhalt.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



Weiterhin wird nochmals dringend geraten keine Wertgegenstände, seien sie vermeintlich auch gut versteckt, in Fahrzeugen zu belassen.



