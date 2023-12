Am Montag, 18.12.2023, zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr, ereigneten sich zwei Pkw-Aufbrüche auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Hohenburgschule in der Fruchthallstraße in Homburg.

Homburg (ots) - Ein Bislang unbekannter Täter schnitt im Tatzeitraum das Stoffdach eines Mini Cooper Cabrio auf und erlangte so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Dort entnahm der Täter eine Geldbörse aus dem Handschuhfach und entwendete das darin befindliche Bargeld.



Im gleichen Tatzeitraum wurde ein grauer Opel Zafira mit Homburger Kreiskennzeichen aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde ebenfalls Bargeld entwendet.



Ein Tatzusammenhang ist zu vermuten.



Die Polizei sucht nun Personen, welche Hinweise zur Tat angeben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 068411060).



