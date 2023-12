Am 18.12.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr im Sinne des Strafgesetzbuches auf der L 119 in Kirkel, in Höhe der BAB 8-Anschlussstelle Limbach.

Kirkel (ots) - Durch den / die bislang unbekannten Täter wurden ca. 15 Kubikmeter Mist mittig auf der Fahrbahn der L 119 abgeladen. Hierdurch wurde auf dem unbeleuchteten Streckenabschnitt bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern ein Hindernis geschaffen, welches nicht zuletzt aufgrund fehlender Absicherung / Beleuchtung, erheblich die Sicherheit des Straßenverkehres beeinträchtigte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde glücklicherweise niemand gefährdet oder geschädigt.



Es besteht der Verdacht, dass die Tathandlung als Protest gegen die geplanten Beschlüsse der Bundesregierung zur Abschaffung der Agrardieselsubvention und der Kfz-Steuerbefreiung vorgenommen wurde.



Während der Reinigungsarbeiten durch den Landesbetrieb für Straßenbau musste die Gefahrenstelle musste für ca. 2,5 Stunden abgesichert werden.



Die Polizei sucht nun Personen, welche Hinweise zur Tat angeben können. Zeugen oder etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 068411060).



