Am 30.11.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein schwarzer Suzuki, welcher in der Straße "Am Alten Schloß" in Kirrberg geparkt war, von einer unbekannten Person mittels spitzem Gegenstand zerkratzt.

Homburg (ots) - Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) zu melden.



