Seit dem 11.12.2023 gegen 16:00 Uhr aus einem Alten- und Pflegeheim in Homburg abgängig ist Frau Eva Kutz.

Homburg (ots) - Der aktuelle Aufenthaltsort von Frau Kutz ist unbekannt.

Die Vermisste hat Bezug zu den Innenstädten von Homburg und Saarbrücken.



Frau Kutz ist rechtsseitig gelähmt und ausschließlich mit einem Rollstuhl mobil, welchen sie meist vor sich herschiebt.

Sie ist insulinpflichtig und hat ihre Dosis heute Abend nicht erhalten.

PB: 154 cm groß, 64 kg Körpergewicht, leicht untersetzte Statur, signalrote, schulterlange Haare



Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Kutz bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Telefon: 06841-1060.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





