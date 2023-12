In der Zeit vom 05.12.2023, gegen 18:00 Uhr, und dem 06.12.2023, 07:00 Uhr, kam es an einem Autohaus in der Saarbrücker Straße in Homburg zu einer Sachbeschädigung.

Homburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigt, vermutlich mittels eines Tritts, die äußere Scheibe der doppeltverglasten Schaufensterscheibe.

Es entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallverursacher, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



