Im Tatzeitraum von Samstag, 30.12.2023, 18:00 Uhr, bis Montag, 01.01.2024, 13:00 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Bezirksstraße in Blieskastel-Niederwürzbach.

Blieskastel (ots) - Konkret wurde hierbei die Glasscheibe eines Einkaufwagenunterstands auf dem Parkplatz des örtlichen Supermarktes zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell