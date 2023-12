Am 19.12.2023, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer mit einem Opel Corsa die L 105 von Herbitzheim kommend in Fahrtrichtung Gersheim.

Gersheim (ots) - Aus ungeklärter Ursache geriet der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Der 62-Jährige fuhr daraufhin unvermindert weiter in Richtung Gersheim und kollidierte vor dem Ortseingang Gersheim frontal mit einem entgegenkommenden SUV. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch stark beschädigt.

Die 26-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde leicht, der 29-jährige Beifahrer schwer verletzt (Knochenbrüche). Nach ersten Erkenntnissen wurde der Verursacher nur leicht verletzt.



Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen.



Die L 105 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen Herbitzheim und Gersheim voll gesperrt werden.



