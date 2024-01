Am 02.01.2024, gegen 13.41 Uhr, kam es in Homburg/Beeden, dort in der Blieskasteler Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Linienbus und ein Fahrradfahrer beteiligt waren.

Homburg (ots) - Der Linienbus fuhr an einem geparkten Pkw vorbei und musste hierbei bis auf die Gegenfahrbahn fahren. In diesem Moment kam ihm dort ein Fahrradfahrer entgegen. Der Radfahrer wich nach rechts aus, um eine eventuelle Frontalkollision mit dem Bus zu vermeiden, kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Bus setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen.

(06841-1060).



