Die Polizei Homburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 13.12.2023, 23:15 Uhr, und 14.12.2023, 21:15 Uhr, in der Schillerstraße in Homburg ereignet hat. Hierbei wurde ein geparkter, dunkler Volkswagen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt.

Homburg (ots) - Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.



