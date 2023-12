In der Zeit vom 05.12.2023, 06:45 Uhr, bis 05.12.2023, ca. 07:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Talstraße in Homburg, in Höhe des Fußgängerüberwegs Eisenbahnstraße.

Homburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen Kleinwagen die Talstraße. Am genannten Fußgängerüberweg übersah er aus unbekannter Ursache eine 14-jährige Fußgängerin, welche den Zebrastreifen in Richtung Kaiserstraße überqueren wollte und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Der männliche Fahrzeugführer stieg kurzzeitig aus seinem Fahrzeug aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Örtlichkeit.



Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschreiben: männlich, ca. 40 Jahre, ca. 165-170 cm, kräftige Statur, Glatze, dunkle Kleidung, sprach mit osteuropäischem Akzent.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallverursacher, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



