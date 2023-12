In der Zeit vom 04.12.2023, 18:30 Uhr, bis 05.12.2023, 11:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Enklerplatz in der Talstraße in Homburg mit seinem Fahrzeug gegen den Außenspiegel der Beifahrerseite eines dort zum Parken abgestellten schwarzen Mercedes. Hierdurch wurde der Außenspiegel des Mercedes beschädigt.

Homburg (ots) - Der bislang unbekannte Unfallverursacher verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden am geparkten Pkw zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell