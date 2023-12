Am Abend des 12.12.2023, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr, kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bliesdalheimer Straße in Blieskastel Breitfurt.

Blieskastel (ots) - Hierbei wird ein am Fahrbahnrand abgestellter VW Golf mit HOM-Kreiskennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beim Vorbeifahren erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher verlässt im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



An der Kollisionsstelle konnten mehrere Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeuges fest- und sichergestellt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, unter der 06841/1060, zu melden.



