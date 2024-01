Am 30.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen ca. 00:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Gerbergasse in Blieskastel Mitte.

Blieskastel (ots) - Hierbei streifte ein bislang unbekannter (evtl. weißer) Pkw vermutlich beim Befahren der Gerbergasse in Richtung "Von-der-Leyen-Straße" den dort parkenden dunklen ge-schädigten Pkw mit Homburger-Kreiskennung.

Der parkende Pkw wurde hierdurch erheblich beschädigt. An dem geschädigten Pkw konnten weiße Fremdlackspuren gesichert werden.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Pkw unerkannt in unbekannte Richtung ohne die notwendigen Daten zu seiner Unfall-beteiligung zu hinterlassen.

Der Sachschaden liegt nach Erstschätzung im höheren vierstelligen Bereich.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell