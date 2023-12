Am Mittwoch, den 06.12.2023, in der Zeit von 09:45 bis 10:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Saarbrücker Straße in Mandelbachtal Ommersheim.

Mandelbachtal (ots) - In Höhe des Anwesens Hausnr. 30 kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Corsa mit HOM-Kreiskennzeichen.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit.

An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, zu melden.



