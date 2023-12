In der Nacht von Samstag, den 09.12.2023, auf Sonntag, den 10.12.2023, ereignete sich, vermutlich im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zweibrücker Straße / Entenweiherstraße (B 423) / Am Forum.

Homburg (ots) - Hier-bei überfuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Fahrbahnteiler im Bereich der Fußgängerüberquerungshilfe und beschädigte sich an einem Randstein den Unterbo-den. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Homburg Schwarzenbach fort und verlor hierbei eine nicht unerhebliche Menge an Öl.

Die Fahrbahn musste in der Folge über mehrere Stunden hinweg abgesichert und mit Spezialgerät gereinigt werden.



An der Kollisionsstelle konnten mehrere Teile des Unterbodens des unfallverursachenden Fahrzeuges fest- und sichergestellt werden.

Aufgrund der Menge der Teile ist bei dem Fahrzeug von einem erheblichen Sachschaden auszugehen.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Homburg, unter der 06841/1060, zu melden.



