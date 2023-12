Am Donnerstag dem 14.12.2023, in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr, touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Dürerstraße in Homburg-Erbach, einen geparkten blauen Ford KA.

Homburg (ots) - Dieser wurde im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.



In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



Es werden dringend Zeugen des Verkehrsunfalles gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).



