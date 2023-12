Die 45 jährige Geschädigte aus Wald-Michelbach hatte ihren weißen Pkw Hyundai, I 30, HD-FL 2802 von Freitag, 22.12.2023, 18.00 Uhr bis zum Samstag, 23.12.2023, 04.15 Uhr vor dem Anwesen 42 in 69483 Wald-Michelbach im Rothenberger Weg zum parken abgestellt.

Wald-Michelbach (ots) - Der Pkw stand dabei halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Der Pkw stand dabei in Fahrrichtung Hauptstraße Süd.



Als die 45 jährige mit ihrem Pkw am 23.12.2023 gegen 04.15 Uhr wieder losfuhr bemerkte sie, dass der vordere rechte Reifen ihres Pkw´s Luft verloren hatte.



Es wurde dann von der Geschädigten festgestellt, dass im Bereich vom Abstellort ihres Pkw´s eine ca. 25 cm lange, 3 cm dicke und ca. 5 cm breite Dachlatte lag, in der ein ca. 5 cm langer Nagel vollständig eingeschlagen worden war. Beim Losfahren muss sich dieser Nagel in den rechten Vorderreifen vom Pkw der Geschädigten hineingedrückt haben.



Der Sachschaden wird auf ca. 200.- Euro geschätzt.



Hinweise welche zur Tataufklärung führen, können der Polizeistation Wald-Michelbach, unter der Telefonnummer 06207 / 94050 gemeldet werden.



Die Anzeige wurde bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter dem Aktenzeichen ST/1515242/2023 aufgenommen.