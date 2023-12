Am Mittwoch den 06.12.2023 gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 460 zwischen Heppenheim und Lorsch, bei welchem ein 50 jähriger Fahrradfahrer ums Leben kam.

Heppenheim (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 50 Jährige Fahrradfahrer mit seinem Rennrad die B 460 aus Richtung Heppenheim in Richtung Lorsch.

Auf Höhe eines Aussiedlerhofes kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und einer Sattelzugmaschine und dazugehörigem Auflieger, der die B 460 in derselben Richtung befuhr. Was der Grund für den Zusammenstoß war, ist derzeit noch unklar.

Der Fahrradfahrer erlag trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch eintreffende Polizeibeamte noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Vor Ort waren neben Beamten der Polizeistationen Bensheim und Heppenheim noch ca. 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heppenheim, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen.

Zur Unfallaufnahme musste die B 460 zwischen Lorsch und Heppenheim bis 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden Tel.: 06252 / 706 - 0