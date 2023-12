Am Donnerstag (30.11.2023) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten braunen Hyundai I20, der in der Tiefgarage des TEDI Marktes in 64646 Heppenheim abgestellt war.

Heppenheim (ots) - Dabei wurde der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt und es kam zu Lackabrieb an der Fahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 750 Euro.



Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.