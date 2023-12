Am Samstag, 09.12.2023 befuhr gegen 16.35 Uhr ein 71 jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz in Hessisch Igelsbach ( bei 69434 Hirschhorn ), die Waldstraße in Fahrtrichtung der Bundesstraße 37.

Hirschhorn (ots) - In Höhe vom Anwesen 8 der Waldstraße kam es dann zwischen dem 71 jährigen Mercedes-Benzfahrer und einem weißen Peugeot Van eines 60 jährigen Mannes zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von ca. 8000.- Euro. Da zu dem Unfallhergang von beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben gemacht wurden, sucht die Polizei Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.