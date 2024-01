Am Mittwoch (03.01.) zwischen 08:00 und 13:30 Uhr beschädigte ein(e) noch unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) einen schwarzen Ford Focus, der in der Sackgasse der Mainzer Straße (Rückseite der Gießener Straße) in 64646 Heppenheim abgestellt war.

Heppenheim (ots) - Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.



Berichterstatter: Mooser, PHK, PSt. Heppenheim