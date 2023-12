Am Di., 05.12., wurde in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tiergartenstraße 5 ein schwarzer 5er BMW-Kombi im Bereich des Hecks angefahren und beschädigt.

Heppenheim (ots) - Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

An dem geparkten BMW entstand ein Schaden von ca. 800 EUR.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim rund um die Uhr unter der Tel. Nr.: 06252 7060 entgegen.