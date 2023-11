Am Donnerstag, den 30.11.2023 um 12:45 Uhr, kam es zu einem Brand im

Lorch (ots) - Maschinenraum eines Gütermotorschiffes auf dem Rhein, in Höhe des

Rhein-km 541,300 (Ortslage Lorch am Rhein).

Das 135 Meter lange Frachtschiff war beladen mit 80 leeren Containern

(560 t) und befand sich auf der Fahrt von Rotterdam nach Frankfurt am

Main.

Die Schiffsbesatzung konnte vorerst das Schiff vor Anker legen und den Brand mit der CO2-Löschanlage bekämpfen.

Zur weiteren Brandbekämpfung und zum Abzug der toxischen Rauchgase waren starke Kräfte mit Löschbooten der örtlichen Feuerwehren aus Rüdesheim, Eltville, Lorch und Bingen am Einsatzort und an Bord des Schiffes.

Für weitere Unterstützungsmaßnahmen befand sich auch ein Einsatzboot des THW Geisenheim vor Ort.

Nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr an Bord wurde das havarierte Schiff mit einem weiteren Frachtschiff gekoppelt und mit einem Schleppboot an den Havarie-Liegeplatz in Bingen geschleppt.

Durch das zuständige WSA Rhein - Außenbezirk St. Goar wurde vorerst ein Weiterfahrverbot ausgesprochen.

An Bord befanden sich 4 Besatzungsmitglieder, welche unverletzt blieben.

Der Gesamtschaden ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen

nicht absehbar, da der Brandort aktuell noch nicht betreten werden kann.