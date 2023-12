Am Samstag, den 02.12.23, um 12:05 Uhr legte das mit Split beladene Gütermotorschiff in Niederheimbach ab, um über Backbord zu wenden und in die Talfahrt zu gehen.

Lorch (ots) - Bei dem Wendemanöver kam es zu einem Ruderausfall. Der Schiffsführer setzte den Heckanker des Schiffes, welcher dabei abriss und in der Fahrrinne versank. In der Folge vertrieb das Schiff anschließend an das rechte Ufer und kam bei Rhein-km 537,150 außerhalb der Fahrrinne zum Liegen. Dabei zog sich das Doppelhüllenschiff eine Leckage im Bereich des Bugstrahlraumes zu und es kam zum Wassereinbruch. Zur Verhinderung des weiteren Einströmens von Wasser in den Schiffsrumpf waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Nach Abschluss der Maßnahmen zur Abdichtung der Leckage wurde das Gütermotorschiff mit einem Schleppboot in den Binger Hafen geschleppt. Durch das WSA Rhein wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen mit regelmäßiger Kontrolle der Leckage. Weitere Maßnahmen erfolgen am Sonntag, den 03.12.23. Es kam zu keinen Personenschäden. Die Schiffsunfallaufnahme und Ermittlungen erfolgten durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim.