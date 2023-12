Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.12.2023: Borken (Hessen) Tatzeit: Mittwoch, den 06.12.23 um 22:05 Uhr Am Mittwochabend kam es in der Straße "Pferdetränke" in Borken (Hessen) zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Homberg (ots) - Hierbei soll ein 55-jähriger Tatverdächtiger auf das 34-jähriges Opfer eingestochen haben. Dieser wurde durch die Messerstiche schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen soll sich der gesamte Vorfall um 22:05 Uhr zugetragen haben. Hierbei gerieten beide aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammenden Männer offenbar in verbale Streitigkeiten. In Folge dessen soll es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und Opfer gekommen sein. Hierbei soll der Tatverdächtige das Opfer mit einem Messer am Oberkörper schwer verletzt haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind momentan Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei.



Die alarmierten Beamten nahmen den Täter an Ort und Stelle fest und

verbrachten ihn auf die Polizeistation in Homberg/Efze.

Das 34-jährige Opfer wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Am Donnerstagnachmittag kam der 55-jährige Tatverdächtige, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel, wieder auf freien Fuß.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Andreas Thöne -Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel-