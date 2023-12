Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.12.2023:

Homberg (ots) - Bad Zwesten



Einbruch in Lebensmittelmarkt - Zigaretten entwendet



Tatzeit: Samstag, 16.12.2023, 22:58 Uhr bis Samstag, 16.12.2023, 23:06 Uhr



Am späten Samstagabend sind unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße in Bad Zwesten eingebrochen und haben gezielt Tabakwaren gestohlen.



Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür des Lebensmittelmarktes und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden zielgerichtet Zigarettenstangen von den unbekannten Tätern entwendet. Die Höhe des Gesamtwertes der gestohlenen Zigaretten bewegt sich nach derzeitigen Erkenntnissen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nach Zeugenangaben flüchteten zwei dunkelgekleidete Täter mit der Beute in Richtung Brunnenstraße.



Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

UT1: männlich, schwarze Sturmhaube mit Sehschlitz, dunkelgrüne Daunenjacke, dunkle Hose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.

UT2: männlich, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, dunkelgrünes Kapuzenoberteil, schwarze Hose und führte eine dunkle Tasche mit sich.



Durch das gewaltsame Öffnen der Glasschiebetür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR.



Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-