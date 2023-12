Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023:

Homberg (ots) - Bad Zwesten



Kennzeichendiebstahl



Tatzeit: Samstag, 02.12.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 21:50 Uhr



Das amtliche Kennzeichen eines Autos wurde am Samstagabend in Bad Zwesten von unbekannten Tätern gestohlen.



Die unbekannten Täter entwendeten das vordere Kennzeichenschild HR-BF 68 als der betroffene VW Golf (blau) eines 54-jährigen Mannes aus Gilserberg auf dem Parkplatz des Kurhauses in der Hardtstraße in Bad Zwesten geparkt war.



Hinweise auf die unbekannten Täter derzeit nicht vor.



Die Polizeistation Fritzlar ermittelt.



Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-