Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.12.2023: Borken-Kleinenglis Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser Tatzeitraum: Mittwoch, 06.12.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.12.2023, 18:00 Uhr In der Ortlsage Borken-Kleinenglis kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in der Egerstraße, Karlsbader Straße, Oberstraße, den Straßen Klause und Am Vogelsang sowie im Kiefernweg.

Homberg (ots) - Weiterhin war ein Objekt in der Fritzlarer Straße der Kernstadt Borken betroffen.



Die unbekannten Täter beschädigten überwiegend die Glaseinsätze von Fenstern und Terrassentüren und öffneten diese im Anschluss über die Fenster- bzw. Türgriffe, sodass die Wohnhäuser in der Folge ungehindert betreten werden konnten. Im Innenbereich wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht, wo überwiegend Bargeld und Schmuck entwendet wurde.



Die Höhe des Gesamtdiebesgutes wird aktuell auf einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 10.000,- EUR.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich die Haupttatzeit von Samstagmorgen bis zum Sonntagabend erstreckt. Bei einigen Wohnhäusern blieb es bei einem Einbruchsversuch.



Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in den vorliegenden Fällen.



Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-