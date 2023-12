Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.12.2023: Oberaula Eine Doppelgarage in dem Laubenweg in Oberaula geriet am Montagmorgen in Brand.

Homberg (ots) - Gegen 08:37 Uhr wurden die Bewohner durch den in der Garage befindlichen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr aus Oberaula konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Vier Mülltonnen, zwei Fahrzeuge, div. Werkzeuge, zwei Garagentore und ein Fahrrad wurden bei dem Brand beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000,-EUR geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch die Entsorgung heißer Asche aus dem Holzofen entstanden ist. Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-