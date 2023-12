Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.12.2023:

Homberg (ots) - Melsungen



Tatzeit: Dienstag, 05.12.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 06.12.2023, 09:00 Uhr



In der Nacht von Dientag auf Mittwoch haben unbekannte Täter ein E-Bike in der Flämmergasse in Melsungen entwendet.

Nach Angaben des Geschädigten wurde das Fahrrad in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Kalkhoff in grau.

Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro.



Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-