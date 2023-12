Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.12.2023:

Homberg (ots) - Borken (Hessen)



Tatzeit: Mittwoch, 06.12.2023, 16:10 Uhr - 17:50 Uhr



Unbekannte sind am 06.12.23 zwischen 16:10 Uhr und 17:50 Uhr in ein Wohnhaus im Odenwaldweg in Borken eingebrochen und haben diversen Schmuck sowie Bargeld entwendet.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss ein und verschafften sich somit Zutritt zum Objekt.

Im Innenbereich des Wohnhauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Hierbei entwendeten sie eine hochwertige Herrenarmbanduhr, eine Halskette aus Platin und eine Damenhalskette. Durch die unbekannten Täter wurde außerdem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden am Objekt wird auf 300 Euro geschätzt.



Mit dem Diebesgut flüchteten die unbekannten Täter anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.



Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-