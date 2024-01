Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.01.2024:

Homberg (ots) - Homberg/Efze



Tatzeit: Mittwoch, den 03.01.2024 um 02:00 Uhr



Am frühen Mittwochmorgen sind drei unbekannte Täter in eine Tankstelle in der August-Vilmar-Straße in Homberg/Efze eingebrochen und haben Zigaretten und Spirituosen im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen.



Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die unbekannten Täter gegen 02:00 Uhr zunächst die Glaseingangstür der Tankstelle. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter ins Innere der Tankstelle.

Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere Zigarettenpackungen und Spirituosen entwendet. Nach der Tat entfernten sich die Täter zu Fuß vom Tatort in unbekannte Richtung.



Bei dem Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.800 Euro verursacht.



Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen die Angaben zum Täter oder Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-