Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2023:

Homberg (ots) - Felsberg-Gensungen



Einbruch in Garage und Gartenhütten



Tatzeit: Freitag, 22.12.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 08:00 Uhr



Zu zwei Einbrüchen in eine Garage sowie Gartenhütten kam es in der Straße "Am Hockenbusch" in Gelsberg-Gensungen.



In einem Fall wurde eine Metalltür einer Garage und eine Holztür einer Gartenhütte aufgehebelt, wobei die unbekannten Täter im Anschluss ohne Beute vom Tatort flüchteten. In einem weiteren Fall hebelten die unbekannten Täter eine Gartenhütte auf und entwendeten ein Gartengerät mit einem Wert von 20,- EUR.



Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 300,- EUR.



Die Polizeistation Melsungen ermittelt in den Fällen.



Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-