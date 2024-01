Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 01.01.2023:

Homberg (ots) - Felsberg-Gensungen



Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen



Tatzeit: Samstag, 30.12.2023, 21:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 10:00 Uhr



Unbekannte Täter haben in Felsberg-Gensungen auf einem Parkplatz eines dortigen Getränkemarkts in der Bahnhofstraße die Reifen von geparkten Autos platt gestochen.



Insgesamt wurden die Reifen von drei Autos angegangen. Es handelte sich hier um einen schwarzen Hyundai Getz, einen blauen Skoda Fabia sowie um einen grauen Volkswagen Polo. Zum Teil wurden mehrere Reifen eines Autos komplett beschädigt. Hierdurch entstand ein derzeitig geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 800,- EUR.



Die Polizeistation in Melsungen ermittelt in den Fällen.



Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-