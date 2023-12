Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2023:

Homberg (ots) - Gudensberg



Auto aufgebrochen



Tatzeit: Freitag, 22.12.2023, 14:30 Uhr bis Sonntag, 24.12.2023, 11:00 Uhr



Unbekannte Täter haben ein Auto in der Straße "Freiheit" in Gudensberg aufgebrochen und haben elektronische Gerätschaften daraus gestohlen.



Der betroffene Pkw Seat Leon(weiß)mit Homberger Kennzeichen war zur Tatzeit auf einem dortigen Parkstreifen geparkt. Im Tatzeitraum

haben unbekannte Täter eine Glasscheibe des Autos eingeschlagen und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Hieraus entwendeten die unbekannten Täter einen Laptop sowie eine Musik-Box. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.



Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.



Der entstandene Sachschaden wird mit 300,- EUR angegeben.



Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-