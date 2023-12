Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.12.2023: Guxhagen Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl Tatzeit: Dienstag, 29.08.2023, 18:17 Uhr bis Dienstag, 29.08.2023, 20:05 Uhr Zwei unbekannte Täter hatten sich im August dieses Jahres unter einem Vorwand das Vertrauen einer 82-jährigen Dame aus Guxhagen erschlichen und sich somit Zutritt zu dem Wohnhaus in der Taunusstraße verschafft.

Homberg (ots) - Im weiteren Verlauf wurde durch die zwei männlichen Täter Schmuck, Bargeld und sogar ein Tresor entwendet. Die Höhe des Stehlschadens belief sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.



Die zwei unbekannten Täter konnten bei der Tatausführung am Tatort technisch aufgezeichnet werden. Die vorliegenden Lichtbilder wurden nun aufgrund einer Entscheidung des Amtsgerichts Kassel im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung frei gegeben.



Für das weitere Ermittlungsverfahren erhofft sich die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Melsungen weitere Hinweise aus der Bevölkerung.



Wer kann Hinweise auf die beiden unbekannten Täter oder auf den genutzten Pkw geben? Wem sind die Personen am Tattag in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Sind die abgebildeten Personen bereits bei anderen Taten auffällig geworden?



Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-